DAB+ in Ostholstein

(Hamburg) Radiohörerinnen und Radiohörer zwischen Ahrensbök und Puttgarden bekommen ihre NDR Programme ab dem 24. August 2021 in noch besserer Qualität. In Malente, Eutin, Neustadt (i. Holst.), Grömitz, Oldenburg (i. Holst.) und Burg (auf Fehmarn) können die NDR Hörfunkprogramme nun im Haus über das moderne Digitalradio gehört werden. Der neue DAB+ Sender Bungsberg sendet im Block 9A (202,928 MHz). Er schließt auch die Versorgungslücken auf der B432 zwischen Bad Segeberg und Scharbeutz. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

