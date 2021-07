Claudia Jung und Patrick Lindner mit neuer Samstagsshow bei Absolut Bella

(München) Tolle Neuigkeiten für Schlagerfans in ganz Deutschland: Mit Claudia Jung und Patrick Lindner werden zwei absolute Stars ab sofort für echtes Schlager-Feeling im Radio sorgen, exklusiv auf Absolut Bella. In „Lindner & Jung – Die neue Samstagsshow“ blickt das Moderations-Duo von 15-18 Uhr hinter die Kulissen des Schlager-Business, diskutiert den neusten Klatsch und Tratsch und führt intime Gespräche mit prominenten Gästen. All das natürlich bundesweit und zusammen mit der besten Schlagermusik der letzten Jahrzehnte.

„Radio begleitet mich oft den ganzen Tag, besonders unterwegs! Mein Wagen hat ein DAB+ Radio und natürlich höre ich Absolut Bella – mein Programm für gute Laune gepaart mit den Nachrichten des Tages. Und deshalb freue ich mich besonders, gemeinsam mit meinem lieben Freund und Kollegen Patrick Lindner ein Teil dieses fantastischen jungen Teams zu sein.“ sagt Claudia Jung über ihre neue Aufgabe. Und Patrick Lindner ergänzt: „Musik ist mein Leben und Absolut Bella spielt diese magische Musikmischung, die ich liebe. Bei uns zuhause läuft den ganzen Tag Absolut Bella. Tolle Oldies aus meiner Jugend mit wunderbaren Schlagern, was will man mehr. Dass mein Jugendtraum, Radiomoderator zu werden, jetzt in Erfüllung geht, macht mich einfach nur happy“.

Claudia Dinges, die Programmdirektorin der Absolut-Programme von Antenne Deutschland, zur neuen Samstagsshow: „Claudia und Patrick sind die perfekten Begleiter für den Samstagnachmittag auf Absolut Bella. Da ich selbst ein großer Schlagerfan bin freue ich mich sehr darauf, dass wir mit den beiden neue Wege gehen. Uns sind authentische Moderatoren wichtig, die die Oldies und Schlager von Bella lieben und leben.”

Premiere für die neue Show ist der 17. Juli, im August folgen zwei weitere Sendungen. Ab September wird das neue Duo dann jeden Samstag on Air sein und den Hörer:innen spannende Einblicke in die Welt des Schlagers vermitteln. Empfangbar ist Absolut Bella über DAB+, Satellit und über den Webstream.

