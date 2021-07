Unterbrechung des Radioprogramms in Augsburg wegen Prüfungsarbeiten

(Augsburg) Aufgrund einer Antennenträgerprüfung am Hotelturm in Augsburg kommt es am Donnerstag, den 08. Juli 2021 von 10:05 bis 12:00 Uhr zu einem zeitweisen Ausfall aller Rundfunkdienste. Darunter fallen auch die Radioprogramme, die von diesem Standort über DAB+ ausgestrahlt werden:

5C Deutschland I (Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio, sunshine live)

12D Deutschland II (80s80s Radio, Absolut TOP, Absolut BELLA, Absolut HOT, Absolut OLDIE, ANTENNE BAYERN, dpd DRIVER`S RADIO, FEMOTION RADIO, Klassik Radio Movie, NOSTALGIE, ROCK ANTENNE, RTL RADIO, TOGGO Radio)

11D Bayern (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, BR24, B24live, BR Heimat, BR Schlager, PULS)

9C Augsburg (RT1 Augsburg, MEGA 80`s, MEGA RADIO, Radio Arabella Kult, Radio Augsburg, Radio Fantasy, Radio Fantasy CLASSICS, RADIO FANTASY LOUNGE, Radio Galaxy, RADIO SCHWABEN, RT1 in the mix, RT1 Nordschwaben, RT1Relax, Smart Radio)

10A Oberbayern/Schwaben (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Schwaben, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE)

Wir bitten alle Hörerinnen und Hörern in der betroffenen Region für diese notwendige Maßnahme und die daraus folgende Beeinträchtigung um Verständnis.