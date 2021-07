Besserer Empfang der WDR-Radioprogramme über DAB+ im südlichen Sauerland

(Köln) Seit dem 30. Juni können Hörer*innen im südlichen Sauerland die WDR Radioprogramme über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) besser empfangen. Am Sendeturm auf der Kuhhelle in Lennestadt wurde eine neue Sendeanlage mit 1 kW Leistung in Betrieb genommen. Damit können die digitalen Programme insbesondere in Lennestadt, Finnentrop, Kirchhundem und angrenzenden Orten störungsfreier empfangen werden. Um auch das Wittgensteiner Land besser über DAB+ mit den WDR-Radioprogrammen zu versorgen, ist 2022 geplant, am Standort Biedenkopf eine weitere Sendeanlage in Betrieb zu nehmen.

