Neue DAB+ Antenne funkt am Sender Würzberg bei Michelstadt

(Frankfurt) Hessen hört immer mehr digital. Ein weiterer leistungsfähiger DAB+ Sender nimmt am Dienstag, 29. Juni, den Sendebetrieb auf. Die neue Antenne am Standort Würzberg im Odenwald sorgt in der Region rund um Michelstadt für besseren digitalen Empfang aller hr-Hörfunkprogramme. Von nun an werden dort die Programme hr1, hr2-kultur, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM rauschfrei und mit nützlichen Zusatzinformationen für das Radiodisplay ausgestrahlt. Damit stellt der Senderausbau am Würzberg einen weiteren wichtigen Schritt des Hessischen Rundfunks (hr) zur flächendeckenden Verbreitung seiner sechs Hörfunkprogramme inklusive aller regionalen Sendefenster von hr4 in Hessen dar.

