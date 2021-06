DAB+ im Auto: Radio wichtige Quelle für Audiokonsum

(Düsseldorf) 25% der Nutzer hören Audioinhalte im Auto über das Digitalradio DAB+. Das geht aus der repräsentativen Nutzerbefragung im Rahmen des Projekts „On Track – Studien zu Audio und Mobilität“ hervor, die von der Landesanstalt für Medien NRW durchgeführt wurde. Seit 21. Dezember 2020 werden alle in der EU neu zugelassenen Automobile als Standard mit digitalem Radioempfang ausgeliefert. Die digitale Radioübertragung über DAB+ setzt sich immer mehr durch und soll auf lange Sicht das herkömmliche analoge UKW-Radio ablösen. Das Auto sei laut der Studie für sehr viele der Befragten der zentrale Ort für die mobile Audionutzung. 9 von 10 Audionutzer hören Audioinhalte im Auto, bevorzugt Musik und Nachrichten. Gerade bei älteren Konsumenten sei das Autoradio nicht wegzudenken. „Die Ergebnisse zeigen, das Radio bleibt extrem wichtig, besonders beim Autofahren, besonders bei älteren Zielgruppen. Die Jüngeren nutzen mobil fast ausschließlich das Smartphone. Alle Zielgruppen zu erreichen, bleibt also eine echte Herausforderung für die Audio- und Autobranche. Was die Befragten jedoch eint, ist der Wunsch nach besserer Bedienbarkeit und einfacher Auffindbarkeit. Sie wollen eben die ganze Audiowelt, auf Knopfdruck und immer dabei – soweit möglich werden wir das regulatorisch gerne begleiten“, kommentiert Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, die vorliegenden Studienergebnisse.

