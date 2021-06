DAB-Versorgungsgebiet Oberpfalz um Landkreis Kelheim erweitert

(München) Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2021 folgenden Beschluss gefasst: Das bisherige Versorgungsgebiet „DAB Oberpfalz“, der Regierungsbezirk Oberpfalz, wird um den Landkreis Kelheim ohne die Gemeinden Aiglsbach, Elsendorf, Stadt Mainburg, Attenhofen und Volkenschwand erweitert. Das neue Versorgungsgebiet umfasst damit die Planungsregionen Regensburg (Region 11) und Oberpfalz-Nord (Region 6) sowie die Stadt Waldershof im Landkreis Tirschenreuth. Die Versorgung des Landkreises Kelheim wird u. a. durch die DAB-Sendeanlage Kelheim 6C sichergestellt, die Anfang 2020 durch den Bayerischen Rundfunk in Betrieb genommen wurde. Somit erhöht sich im neuen Versorgungsgebiet DAB-Netz Oberpfalz 6C die Zahl der versorgten Einwohnerinnen und Einwohner um rund 100.000 auf 1,2 Mio.

