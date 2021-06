Neun Bewerbungen auf DAB+-Kapazitäten in Berlin und Brandenburg

(Berlin) Auf die von der mabb (Medienanstalt Berlin-Brandenburg ) ausgeschriebenen DAB+-Kapazitäten in Berlin und Brandenburg haben sich insgesamt neun Radioveranstalter beworben: MEGA Radio GmbH (DIANA – Radio für die Frau, Mega Radio Berlin), Joachim Ackermann (Großstadtradio / Arbeitstitel), Babelsberg Hitradio GmbH (Radio BHeins), Byte.FM GmbH (ByteFM), The Radio Group GmbH (RADIO HOLIDAY), ROCK ANTENNE GmbH & Co. KG (ROCK ANTENNE Berlin), Antenne Bayern GmbH & Co. KG (OLDIE ANTENNE), The Yocan Foundation (Sawt Almania – Stimme Deutschlands). Der Antrag von ROCK ANTENNE Berlin wurde nur bedingt für den Fall gestellt, dass das Programm bei der derzeit ausgeschriebenen UKW-Frequenz 104,1 MHz erfolgreich ist.

