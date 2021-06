(Marxzell) Am 02.06.2021 um 16:35 Uhr hat die ON AIR support GmbH einen neuen Sender am Standort Donaueschingen mit 10kW ERP Sendeleistung in Betrieb genommen. Dieser versorgt das Gebiet süd-westlich der Autobahn A81, bis an den Bodensee heran. Bereits einen Tag vorher, am 01.06.2021 ging am Standort Hochblauen/Badenweiler (8kW ERP Sendeleistung) ein weiterer DAB+ Digitalradio Sender in Betrieb. Dieser versorgt seitdem das Gebiet südlich von Freiburg bis nach Basel.

