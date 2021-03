Neuer DAB+ Sender in Gemünden am Main

(München) Der Bayerische Rundfunk nimmt in Gemünden am Main in Unterfranken am Donnerstag, 25. März 2021 einen neuen DAB+ Senderstandort in Betrieb. Dadurch wird das Maintal von Karlstadt über Gemünden bis Lohr am Main mit DAB+ künftig sehr viel besser versorgt, auch der Empfang in Gebäuden und in den Tallagen verbessert sich deutlich. Das bayernweite DAB+ Angebot wird auf Kanal 11 D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, BR Heimat, BR Schlager, PULS) , das Regionalangebot Unterfranken auf Kanal 10 A (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, Radio Charivari Würzburg, Radio Galaxy Aschaffenburg, Radio Gong Würzburg, Radio Hashtag+, Radio Primaton, Radio Primavera, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) gesendet. Bayernweit vergrößert sich das DAB+ Sendenetz im Kanal 11D mit der Inbetriebnahme auf 72 Standorte. Damit verfügen jetzt 94,3 Prozent der Menschen in Bayern bei DAB+ über Indoor-Empfang. Mobil, also im Auto sowie im Außenbereich, haben 98,5 Prozent DAB+ Empfang. Um den DAB+ Empfang in Bayern noch weiter zu verbessern, ist der Aufbau weiterer Standorte im Jahr 2021 geplant.

