DAB+ Sendeleistungserhöhung in Aurich und Steinkimmen

(Hamburg) Durch die Erhöhung der Sendeleistung an den Senderstandorten Aurich und Steinkimmen im DAB+ Kanal 8D (201,072 MHz) verbessert sich ab dem 23. März 2021 die Empfangssituation für die NDR Radioprogramme im Nordwesten Niedersachsens. Spürbar wird dies vor allem in den Regionen Emden, Leer, Norden und Bad Zwischenahn sowie auf den Ostfriesischen Inseln. Auch in Oldenburg werden die Empfangsmöglichkeiten im Haus nochmals verbessert. Für Radiohörer*innen, die die NDR Radioprogramme über DAB+ bisher nur mobil empfangen konnten, lohnt sich die Durchführung eines automatischen Programmsuchlaufes. Die Voraussetzungen für einen besseren Empfang im Inneren von Gebäuden sind damit gegeben.

