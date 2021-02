PRIMUS: Das neue Musiksystem von sonoro

(Neuss) Der Anbieter sonoro präsentiert sein neues Audiosystem PRIMUS. Das Modell bietet eine große Vielfalt an Anschlüssen, Funktionen und Musikquellen. Dazu zählen FM- und DAB+ Digitalradio sowie der Zugriff auf über 25.000 Internetradiostationen und Podcasts weltweit. Streamingdienste wie Spotify Connect, TIDAL, Napster, Amazon Music, Qobuz, und Deezer werden von PRIMUS unterstützt. Qualcomm aptXTM Bluetooth® ermöglicht kabellosen Musikwiedergabe in höchster Qualität und die bidirektionale Bluetooth® Verbindung für kabellose Bluetooth® Kopfhörer lässt die Hörer komplett in die Musik eintauchen. PRIMUS wiegt 9,8 kg und verfügt über die Abmessungen 153mm x 450mm x 258mm (HxBxT). Er ist ab Ende März in der Farbe Matt-Schwarz mit schwarzer Front für 699 Euro (UVP) zunächst bei den sonoro Premium Partnern und im Online-Shop auf sonoro.de erhältlich.

