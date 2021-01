NDR bringt DAB+ nach Penkun

(Hamburg) Radiohörer im südlichsten Vorpommern bekommen ihre NDR Programme jetzt in noch besserer Qualität. Der neue DAB+ Sender in Casekow versorgt die Gemeinden Penkun, Krackow, Grambow und Nadrensee, in denen die NDR Hörfunkprogramme nun im Haus über das moderne Digitalradio (DAB+) zu empfangen sind. Mit der Inbetriebnahme des neuen Senders im Kanal 11D werden auch die NDR seitigen Versorgungslücken auf der A11 zwischen Schmölln und dem Grenzübergang Pomellen sowie auf der B113 zwischen Linken und Tantow geschlossen. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

