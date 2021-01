ENERGY Media begrüßt DPD Deutschland als Partner

(Berlin/Leipzig) DPD Deutschland wird Sponsor-Partner von dpd DRIVER’S RADIO. Das am 1. Januar 2021 gestartete bundesweite Radioprogramm dpd DRIVER’S RADIO hat damit eine erste langfristige Sponsoring-Partnerschaft vereinbart. Demnach wird sich der internationale Paket- und Expressdienstleister DPD Deutschland ab sofort werblich engagieren und das junge digitale Programm darüber hinaus durch kommunikative Maßnahmen unterstützen. dpd DRIVER’S RADIO ist digital über den 2. DAB+ Bundesmux sowie parallel per Streaming im Internet empfangbar und richtet sich speziell an Autofahrer, insbesondere beruflich bedingte Vielfahrer unterschiedlicher Branchen. „Obwohl wir uns in dieser frühen Phase nach dem Sendestart bereits in vielen Gesprächen mit Werbepartnern aus unterschiedlichen Branchen befinden, so freut es uns außerordentlich, den Auftakt mit DPD Deutschland gestalten zu können“, so Olaf Hopp, Geschäftsführer des Radio- und Audio Vermarkters ENERGY Media, der dpd DRIVER’S RADIO neu im Portfolio hat und mit der Vermarktung des neuen Programms beauftragt ist. „Entscheidend war und ist für große Unternehmen einerseits das richtige Konzept – andererseits sehen wir schon, welche Bedeutung die nationale Verbreitung hat. Es ist für große Markenartikler, seitdem es nationale Radiosender gibt, nun viel einfacher und interessanter, Millionen Radiohörer deutschlandweit über DAB+ anzusprechen.“ „Als Innovationsführer unserer Branche beobachten wir die technologische Entwicklung genau und gestalten sie aktiv mit. Diese Chance bietet uns nun auch dpd DRIVER’S RADIO. Wir glauben, dass ein nationaler Radiosender mit Fokus auf Themen wie Mobilität, Verkehr und Digitalisierung perfekt zu unserem Unternehmen, unseren Werten und unserem Auftrag passt“, sagte Eric Malitzke, CEO von DPD Deutschland. „DPD Deutschland erreicht als Logistikunternehmen mit tausenden von Fahrzeugen und Zustellern täglich Millionen von Menschen und weiß damit das Potential hinter dpd DRIVER’S RADIO sehr genau einzuschätzen“, freut sich Ulrich Müller, Geschäftsführer der WOLFFBERG International Media und Programmdirektor von dpd DRIVER’S RADIO. Müller weiter: „Denn DPD verfügt nicht nur über weitreichende Erfahrungen mit einer großen eigenen Fahrzeugflotte und unterhält einen intensiven Austausch mit der Fahrer-Community, sondern hat auch ein grundlegendes Verständnis für die Verbindung zwischen den Themen Mobilität, Verkehr, Technik, Digitalisierung, Innovationen und Nachhaltigkeit. Im Grunde sind beide Unternehmen Experten für das Senden und Empfangen – unsere Markenkerne könnten nicht besser zusammenpassen!“

