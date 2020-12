(Köln) Der Netzbetreiber Media Broadcast hat einen neuen DAB+-Standort aufgeschaltet der die Regionen Ahrweiler und Düren/Hürtgenwald in NRW versorgt. Ab sofort kann man dort die 13 Programme des 1. Bundesmux (Kanal 5C) in bester Qualität empfangen: Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

