Deutschland bekommt ab Mitte 2021 ein Sportradio bundesweit über DAB+ und im Web

(Leipzig) Die Sportradio Deutschland GmbH will Mitte des kommenden Jahres – im zeitlichen Umfeld der um ein Jahr verschobenen Sport-Großevents Fußball-EM und Olympische Sommerspiele – mit einem privaten, bundesweit verbreiteten 24/7-Sportradio auf Sendung gehen. Das neu gegründete Leipziger Medienunternehmen hat hierzu in diesen Tagen einen Zulassungsantrag bei der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien gestellt und sich einen der letzten Programmplätze auf der nationalen DAB+ Plattform von Antenne Deutschland (sogenannter 2. DAB+ Bundesmux) vertraglich gesichert. „Was in den großen westlichen Sportnationen wie Frankreich, Großbritannien, Italien und den USA längst erfolgreich am Markt ist, wollen wir ab kommendem Sommer erstmals den deutschen Sportfans bieten: ein Sportradio rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche“, erläutert Erwin Linnenbach, Geschäftsführer der Sportradio Deutschland GmbH. „Wir sehen die Zeit für ein solch ambitioniertes Spartenprogramm gekommen, weil wir über die neue DAB+ Plattform von Antenne Deutschland vom Start weg rund 67 Millionen Menschen in ganz Deutschland digital-terrestrisch erreichen können. Zudem bietet das Bouquet, innerhalb dessen wir ausgestrahlt werden, eine für den Hörer- und Werbemarkt relevante Vielfalt an nationalem, terrestrisch verbreiteten Radio.“ Derzeit befinde sich Sportradio Deutschland noch im frühen Aufbaustadium. „Wir rekrutieren gerade ein versiertes Aufbauteam“, so Linnenbach. Sendestandort werde Leipzig sein. „In Leipzig hat Sport historisch einen hohen Stellenwert. Hier wurde vor gut 120 Jahren der DFB gegründet, und auch heute mischen Leipziger Vereine und Athleten in der Leistungsspitze mit“, so Linnenbach weiter. Zum geplanten Programm erklärt Linnenbach: „Für richtige Sport-Fans ist immer Sport-Zeit. Deshalb wollen wir uns rund um die Uhr nur Sport-Themen widmen – losgelöst davon, ob gerade ein Ligaspiel oder ein anders Sportevent live stattfindet oder nicht. Selbstverständlich wird es Fußball im Programm geben, aber keineswegs ausschließlich. Wir werden die gesamte Palette des Sports abdecken: vom Spitzen- und Amateursport über Freizeit-, Fitness- und Gesundheitsthemen bis hin zu eSports.“ Dabei werde das bundesweit digital-terrestrisch und als IP-Steam verbreitete Radioprogramm den reichweitenstarken Nukleus bilden, „auf dessen Grundlage wir zusätzliche spannende digitale und reale Sport-Angebote entwickeln werden“, so Linnenbach weiter. „Perspektivisch wollen wir zusammen mit Kooperationspartnern aus dem Sport-Business wachsen und gemeinsam ein inhaltlich, technisch und ökonomisch topmodernes Sportradio produzieren.“ Sportradio Deutschland ist ein Unternehmen des Technologie-Investors Bugovics Industries. Der Leipziger Investor ist unter anderem entlang der Wertschöpfungskette des deutschen Radiomarkts an diversen Punkten aktiv.

