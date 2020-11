Neue DAB+ Sender in Bad Steben und Ebern

(München) Der Bayerische Rundfunk nimmt am 6. November in Bad Steben und Ebern neue DAB+ Senderstandorte in zwei fränkischen Regionen in Betrieb. Damit verbunden ist nicht nur ein besserer DAB+ Empfang in Gebäuden, DAB+ bietet auch eine wesentlich größere Programmvielfalt als UKW. Durch die neuen Standorte haben die Gemeinden Bad Steben, Issigau, Lichtenberg, Naila (Oberfranken / Landkreis Hof) und die Gemeinden Burgpreppach, Ebern, Maroldsweisach, Pfarrweisach (Unterfranken/ Landkreis Haßberge) künftig besseren DAB+ Empfang. Die neuen Senderstandorte sorgen dafür, dass die Programme in der Region künftig auch innerhalb von Gebäuden mit einem DAB+ Radio gut zu empfangen sind: Mit einem automatischen Suchlauf lassen sich die Programme auf ihren neuen Kanälen schnell finden. Das

bayernweite DAB+ Angebot wird auf Kanal 11 D (ANTENNE BAYERN, Bayern 1 Niederbayern und Oberpfalz, Bayern 2 Süd, BAYERN 3, BR Klassik, B5 aktuell, B5 plus, Bayern plus, BR Heimat, PULS),

die Regionalangebote in Unterfranken auf Kanal 10 A (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, Radio Charivari Würzburg, Radio Galaxy Aschaffenburg, Radio Gong Würzburg, Radio Hashtag+, Radio Primaton, Radio Primavera, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) und

in Oberfranken auf Kanal 10 B (Absolut HOT, Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 2 Nord, BR Verkehr, egoFM, extra radio, Radio Bamberg, Radio EINS, Radio Euroherz, Radio Galaxy Oberfranken, Radio Mainwelle, Radio Plassenburg, Radio TEDDY, ROCK ANTENNE) gesendet.

Bayernweit vergrößert sich jetzt das DAB+ Sendenetz auf 69 Standorte. Damit können aktuell 93,4 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden (indoor) empfangen. Mobil, im Auto sowie im Freien (outdoor) sind es 98,1 Prozent. Bis zum Jahresende plant der BR das DAB+-Sendernetz noch um zwei weitere Standorte in anderen bayerischen Regionen auszubauen.

zur Pressemeldung