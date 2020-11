(Stuttgart) Am Donnerstag 05. November 2020 wird der Senderstandort Hardberg (in Hessen) in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Baden-Württemberg im südlichen Odenwald zwischen Laudenbach, Weinheim, Heiligkreuzsteinach und Eberbach, für den DAB+ Mux “SWR BW N” im Frequenzblock (Kanal) 9D.

