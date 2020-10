Weltneuheit: TechniSat präsentiert DIGITRADIO 3 Voice

(Daun) TechniSat präsentiert mit dem DIGITRADIO 3 Voice das erste Digitalradio mit internetunabhängiger Sprachsteuerung. Möglich macht es die von TechniSat entwickelte Technologie TECHNIVOICE, eine Offline-Sprachsteuerung mit 19 verschiedenen Sprachkommandos, die für die Bedienung der wichtigsten Funktionen des Digitalradios optimiert sind. Eine Geräte-Sprachsteuerung bietet viele Vorteile. Vor allem ist sie für Personen mit eingeschränktem oder fehlendem Sehvermögen eine enorme Erleichterung im täglichen Umgang mit moderner Technik. Doch viele schrecken davor zurück, einen Sprachassistenten zu nutzen, da sie sich nicht sicher sind, ob und welche persönlichen Daten über Internet unerwünscht gespeichert werden.

Für alle, die sich eine Sprachsteuerung für ihr Digitalradio wünschen, aber dies unabhängig vom Internet benutzen möchten, hat TechniSat die Offline-Steuerung TECHNIVOICE entwickelt. Anders als bei den meisten Sprachassistenten benötigt das Radio für die Sprachsteuerung keinen Internetzugang. Die 19 verschiedenen Sprachbefehle werden direkt vom Radio ausgewertet und umgesetzt. Es werden keine Daten über die Nutzung gespeichert, verarbeitet oder über das Internet versendet. Wenn ein Sprachbefehl erkannt wurde, erhält der Nutzer vom Radio eine akustische Rückmeldung via Bestätigungston oder Sprachausgabe. Dies hilft bei der Bedienung des Gerätes. Eine weitere Hilfe: Eine Broschüre mit Bedienungshinweisen in Blindenschrift ist im Lieferumfang enthalten.

Das DIGITRADIO 3 Voice bietet nicht nur eine besonders einfache Bedienung per Sprachsteuerung, sondern begeistert auch als kompakte Alternative zur Hi-Fi-Anlage. Das DIGITRADIO 3 Voice empfängt DAB+ Digitalradio und UKW, spielt via USB Musik von USB-Trägern oder Lieblings-CDs ab, wobei die Resume-Funktion dafür sorgt, dass die CD genau dort weiterläuft, wo sie zuletzt gestoppt wurde. Eine wichtige Funktion, wenn gerne Hörbücher abgespielt werden. Besonders praktisch: Mobilgeräte können am USB-Anschluss bequem aufgeladen werden. Für den kristallklaren Klang sorgen zwei je 10 Watt starke Lautsprecher des deutschen Soundspezialisten ELAC.

Das DIGITRADIO 3 Voice wurde in Deutschland entwickelt und wird in Schöneck/Vogtland produziert. Begleitet wurde die Entwicklung durch die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), den Bayerischen Rundfunk (BR) – im Sinne der Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit visuellen Einschränkungen – und Bayern Digital Radio. Diese Institutionen standen beratend zur Seite, sodass TechniSat auf ihre langjährige Erfahrung in Fragen der Bedienbarkeit und Anforderungen zurückgreifen konnte. Auch in puncto Testung waren die Partner, allen voran BR und BDR, maßgebend beteiligt. So ist mit dem DIGITRADIO 3 Voice ein innovatives Digitalradio entstanden, das höchsten Ansprüchen genügen wird.

Das DIGITRADIO 3 Voice ist ab Mitte November für UVP 329,00 € erhältlich. Ausführliches Video, in Zusammenarbeit mit BLM, BR und Bayern Digital Radio, zur Barrierefreiheit und zum Produkt finden Sie hier.

zur Pressemeldung