Media Broadcast baut zweites bundesweites Digitalradionetz für 67 Millionen Hörer

(Köln) Media Broadcast gibt Details zum Sendernetz für die zweite nationale DAB+ Plattform bekannt. Danach sollen rund 67 Millionen Hörer bis zu 16 Programme über die Plattform von Antenne Deutschland mobil empfangen können. Über 71 Standorte werden somit rund 83% der Bevölkerung versorgt. Je nach Region werden die Programme auf unterschiedlichen Frequenzen übertragen, geplant sind aktuell die Kanäle 5D, 8C, 9B und 12D. DAB+ Radiogeräte wechseln automatisch auf den Kanal mit dem jeweils besten lokalen Empfang, so dass für den Hörer ein bundesweit durchgängiger Empfang sichergestellt wird. Arnold Stender, Geschäftsführer Media Broadcast, betont: „Schon bald nach dem Sendestart im Herbst werden wir bis zu 67 Millionen potentiellen Hörern das neue, bundesweite Angebot der Antenne Deutschland zur Verfügung stellen. Das ist für Hörer, Programmveranstalter und Werbetreibende, aber auch DAB+ Endgerätehersteller und den Handel gleichermaßen wichtig. Beim Netzaufbau und der Technikbeschaffung liegen wir trotz der aktuellen Situation im Zeitplan, die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist hervorragend. An dieser Stelle möchte ich allen, die derzeit am Aufbau des Netzes arbeiten, für das unkomplizierte und flexible Teamwork in diesen Zeiten danken.“ Stender ergänzt: „Gerade in der jetzigen Situation der Corona-Pandemie wird die Wichtigkeit von unabhängigen und krisensicheren Rundfunk-Infrastrukturen besonders deutlich. Moderne, leistungsfähige terrestrische Hörfunknetze werden immer ein wichtiger Baustein zur unabhängigen und qualitativen Information der Bürger bleiben. Sie sind deshalb systemrelevant für unsere Gesellschaft.“ Bereits in der ersten Ausbaustufe des neuen nationalen Sendernetzes wird von 71 Standorten gesendet. Diese Standorte werden alle zum Sendestart im Oktober 2020 oder in Einzelfällen kurz danach in Betrieb gehen. Ein weiterer Ausbau ist mit steigender DAB+ Nutzung im Laufe der kommenden Jahre geplant. Ab sofort steht unter antenne-deutschland.de/dab/empfang ein Empfangscheck für die Programme des zweiten nationalen DAB+ Multiplexes zur Verfügung, mit dem man durch Eingabe der Postleitzahl die Empfangsverhältnisse an diesem Ort prüfen kann.

zur Pressemeldung