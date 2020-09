BLM-Präsident jetzt im Vorstand von Digitalradio Deutschland e.V.

(München) Der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) Siegfried Schneider ist in den Vorstand von Digitalradio Deutschland e.V. gewählt worden. Der Verein Digitalradio Deutschland setzt sich zusammen aus Vertretern der ARD, des Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren.

