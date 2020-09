DIVICON MEDIA baut und betreibt 36 Sendeanlagen im Auftrag für den 2. DAB+ Bundesmux

(Leipzig) Die DIVICON MEDIA, bundesweiter Dienstleister und Betreiber zahlreicher Radionetze im privaten und öffentlich-rechtlichen Sektor, wird im Auftrag der Media Broadcast als Sendernetzbetreiber im Rahmen des Aufbaus der ersten rein privaten nationalen DAB+ Plattform der Antenne Deutschland GmbH (2. DAB+ Bundesmux) insgesamt 36 Senderstandorte mit entsprechenden DAB+ Sendeanlagen ausstatten. Darüber hinaus zeichnet die DIVICON MEDIA verantwortlich für den zuverlässigen Betrieb dieser Senderanlagen, inklusive Senderüberwachung und technischem Service. Der erfolgreiche Eintritt in den Markt für nationalen DAB+ Sendebetrieb gilt als entscheidender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung der DIVICON MEDIA und ist ein wichtiges Zeichen für mehr Vielfalt und Wettbewerb im Bereich digitaler Rundfunkverbreitung. „Bekanntlich bietet der 2. DAB+ Bundesmux die vorerst letzte Möglichkeit, bundesweites Digitalradio an den Start zu bringen. Daher sind wir stolz, mit unserer Expertise einen Beitrag in diesem großartigen Projekt zu leisten“, so Martina Rutenbeck, Geschäftsführerin der DIVICON MEDIA. „Unsere Offenheit gegenüber verschiedenen Verbreitungsstandards von UKW bis DAB+ sowie unsere dafür geschaffenen Strukturen und Prozesse zahlen sich nun in Form eines besonders effizienten, besonders sicheren und qualitativ hochwertigen Betriebs von Senderanlagen aus.“ Die neue DAB+ Plattform der Antenne Deutschland startet mit bis zu 16 deutschlandweit empfangbaren Radioprogrammen im Oktober 2020 und wird mit insgesamt 71 Sendestandorten technisch rund 67 Millionen Menschen erreichen.

zur Pressemeldung