Allgäu bekommt mehr DAB+

[München] Das Regionalnetz für DAB+ im Allgäu im Kanal 8B wird um einen Standort erweitert. Mit einem neuen Sender auf dem Pfänder verbessert sich der digitale Radioempfang in der Bodenseeregion, im Allgäu und in der Region Donau-Iller. Die Leistung des Senders beträgt 10 kW (ERP). Von der Neuaufschaltung profitieren die Radiostationen Allgäuer Heimatmelodie, AllgäuHIT, Griaß di Allgäu, Hitradio RT1 Memmingen, Radio Arabella Kult, Radio Galaxy Allgäu, RADIO SCHWABEN und RSA mit den Programmvarianten für Ostallgäu und Oberallgäu. In den nächsten Tagen wird sich die Programmbelegung ändern. Ab Anfang Juni wird Donau 3 FM offiziell im DAB-Netz Allgäu starten. Ab Juli soll auch die RSA Programmvariante Westallgäu ergänzt werden. Es sind ab Juli weitere Programmveränderungen in Vorbereitung. Durch den Sender Pfänder erweitert sich das Versorgungsgebiet. Das Versorgungzielgebiet erstreckt sich damit auf die gesamte Planungsregion Allgäu (Bayern) und den gesamten bayerischen Teil der Planungsregion Donau-Iller. Für ca. 624.000 Einwohner im o. g. Versorgungszielgebiet reicht zum Empfang der DAB+-Programme eine Zimmerantenne (Indoor-Qualität). Die Straßenabdeckung in o. g. Versorgungszielgebiet liegt bei ca. 95%. Portabel (Outdoor-Qualität) werden ca. 881.000 Einwohner erreicht. Das entspricht einer Versorgungsquote von ca. 91%. Nimmt man auch die Overspillreichweiten in Baden-Württemberg (BW) dazu, können mit dem DAB-Netz Allgäu portable (Outdoor-Qualität) ca. 1,5 Mio. Einwohner in den Bereichen Bodenseeregion, Allgäu (Bayern und BW) und Donau-Iller (Bayern und BW) erreicht werden. Für das DAB-Netz Allgäu sind weitere Sendeanlagen in Vorbereitung. Das Regionalnetz im Allgäu umfasst neben dem Pfänder auch die Standorte Memmingen, Markt Wald, Grünten und Pfronten. Netzbetreiber des Regionalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

