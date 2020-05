Erfolgreicher Abschluss der dritten Netzausbaustufe in Österreich

[Wien] Mit der trotz Corona-Krise planmäßigen Fertigstellung der dritten Netzausbaustufe sind mit Ende Mai das ganze Burgenland und weitere Teile der Steiermark mit DAB+ versorgt. Rechnet man den Pilotbetrieb mit ein, begeht das Digitalradio in Österreich dieser Tage sein fünfjähriges Jubiläum. Rechtzeitig zum Jubiläum freut sich Matthias Gerwinat, Geschäftsführer von Digitalradio Österreich, über den erfolgreichen Abschluss der dritten Netzausbaustufe: „Trotz der schwierigen Corona-Monate konnte die ORS als Technikpartner den weiteren Ausbau des Sendernetzes planmäßig fortsetzen. Die kürzlich abgeschlossene Ausbaustufe umfasst die Sendeanlagen Bruck Mur-Mugel sowie Rechnitz-Hirschenstein, womit nun bereits das ganze Burgenland und weitere Teile der Steiermark DAB+ Radioprogramme empfangen können“. Die letzte Ausbaustufe in Kärnten wird vorgezogen und erfolgt am 25. August 2020, womit beachtliche 83 % der Österreicherinnen und Österreicher digitalen Klang erleben werden. „Aktuell sind nun schon mehr als 1,2 Millionen Radiohörerinnen und -hörer in Österreich in den Sendegebieten erreichbar und haben auch ein und mehrere DAB+ fähige Empfangsgeräte, um die DAB+ Angebote zu konsumieren. Täglich kommen neue Hörerinnen und Hörer dazu. Damit werden die zielgruppenspezifischen Möglichkeiten immer größer, diese mit gezielter Radiowerbung zu erreichen. Insbesondere das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut geeignet, diesen erweiterten Werbekanal zu nutzen“, unterstreicht Gerwinat die immer größere Bedeutung des digitalen terrestrischen Radioempfangs in Österreich.

