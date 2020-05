[Köln] Hörer*innen im Raum Wuppertal können die WDR Radioprogramme über DAB+ besser empfangen. Bereits Mitte März wurde am Standort Wuppertal die Sendeleistung von 0,37 kW auf 1 kW erhöht. Damit können die digitalen Programme außer in Wuppertal auch in Remscheid und Solingen störungsfreier empfangen werden. Im Laufe des Jahres wird die DAB+-Versorgung in NRW sukzessive weiter ausgebaut.

