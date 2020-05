WDR und MDR beauftragen UPLINK mit DAB+ Antennenaufbau

[Düsseldorf] Die ARD-Anstalten WDR und MDR haben den Aufbau von DAB+-Antennensystemen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an den Düsseldorfer Funkanbieter UPLINK Network GmbH vergeben. Vorausgegangen war eine in 2019 gestartete europaweite Ausschreibung, die UPLINK gewinnen konnte. Umfang der Ausschreibung sind die Vergabe von bis zu 28 Antennensystemen sowie Satellitenempfangsanlagen an insgesamt 34 Standorten in den Jahren 2020 bis 2022 im Rahmen von Einzelaufträgen. UPLINK Geschäftsführer Thomas Weiner, der die Bereiche Betrieb und Kunden verantwortet, freut sich über den gewonnenen Großauftrag und verweist auf starke Partner und die Erfahrung im eigenen Haus mit dem Aufbau großer Antennensysteme: “Bei den geplanten Antennensystemen handelt es sich teilweise um Hochleistungsantennen auf Turmspitzen in fast 200 Meter Masthöhe. Hier kommt zum einen unsere Erfahrung aus der Errichtung eigener Antennen in solchen Lagen zu Tragen, zum anderen haben wir verlässliche Partner in den Firmen RFS und CeKombau gefunden, die uns schon in der Vergangenheit bei solchen Projekten unterstützt haben. Für UPLINK ist dies ein Großauftrag von gleich zwei ARD-Anstalten, der neben unserem Kerngeschäft Funknetzbetrieb nun auch unsere Kompetenz im Aufbau von Spezialantennen in exponierten Lagen bestätigt.“

