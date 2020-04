Leistungserhöhung für DAB+ in Nürnberg

[München] Der Empfang von DAB+ in der Metropolregion Nürnberg wurde weiter optimiert. Die Leistung an der Sendeanlage Nürnberg Fernmeldeturm wurde für den Kanal 10C von 5 auf 10 kW erhöht. Dadurch verbessert sich der digitale Radioempfang vor allem in der Region Nürnberg sowie Erlangen im Indoor-Bereich von 80 auf 84% der Bevölkerung. Von der Optimierung profitieren die Radiostationen Charivari, ENERGY Nürnberg, Gong 97,1, Hit Radio N1 (Pray 92,9 | AREF | Camillo 92,9 | Radio Meilenstein), max neo, MEGA RADIO, Mein Lieblingsradio, N90…4beat, Pirate Radio, Radio Arabella Kult, Radio F (Jazztime Nürnberg), Radio Z und STAR FM Nürnberg. Das Lokalnetz in Nürnberg umfasst neben dem Fernmeldeturm auch den Standort Dillberg. Netzbetreiber des Lokalnetzes ist die Bayern Digital Radio GmbH.

