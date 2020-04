Kostenlose Werbung im Radio: 100.000 EUR für Bayerisch Schwaben

[Schwabmünchen] Der Regionalsender RADIO SCHWABEN schaltet ab sofort kostenfreie Werbespots, um der Gastronomie Hilfestellung zu geben. „Wir sitzen jetzt alle im gleichen Boot“ sagt Geschäftsführer Markus Gilg, 47, Medienunternehmer. „Mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme können wir die Bekanntheit solcher neuen Lieferangebote deutlich ausbauen und so die von der Krise stark betroffene Gastronomie unterstützen“. Dabei agiert der Sender stringent: alle Werbeschaltungen sind kostenlos und nicht an weitere Bedingungen oder Abnahmeverpflichtungen geknüpft. Selbst die Produktionskosten der Funkspots bezahlt der Sender aus eigener Tasche. RADIO SCHWABEN ist der Regionalsender für Bayerisch Schwaben und über Antenne mit DAB+ Digitalradio zu empfangen. RADIO SCHWABEN ist einer der wenigen Sender in Bayern, der während der Corona-Krise die Berichterstattung und den Informationsgehalt weiter ausgebaut hat, während ein Großteil der lokalen Privaten das Personal und die Berichterstattung deutlich heruntergefahren haben.

zur Aktion von RADIO SCHWABEN