MAESTRO und MEISTERSTÜCK von sonoro erhalten Red Dot für herausragende gestalterische Qualität

[Neuss] Die Red Dot Jury hat entschieden: MAESTRO und MEISTERSTÜCK gingen erfolgreich aus dem Red Dot Award: Product Design 2020 hervor und wurden für ihre gute gestalterische Qualität mit dem Red Dot ausgezeichnet. Damit zählt sonoro zu den Siegern des renommiertesten Designwettbewerbs weltweit. Beide Modelle verfügen über das DAB+-Feature und wurden gemeinsam mit dem Berliner Designstudio nr21 gestaltet. „Wir freuen uns sehr, dass das Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit dieser Auszeichnung aus dem Wettbewerb hervorgeht“, so Marcell Faller, Gründer und Geschäftsführer der sonoro audio GmbH. „Wir haben einen hohen Anspruch an das Design all unserer Produkte. Kommen dann noch bester Klang und einfache Bedienbarkeit hinzu, dann ist es ein echtes sonoro. Der Red Dot ist für uns eine wertvolle Bestätigung und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

