Schwarzwaldradio bringt bundesweit Spieleabend ins Radio

[Ortenau] Deutschland bleibt zuhause und packt wieder das Ravensburger Sortiment auf den Wohnzimmertisch. Der gute alte Spieleabend erlebt gerade eine Renaissance. Spielen und Radio hören war schon immer eine gute Kombi – besser noch: Schwarzwaldradio macht Beides in Einem. Diesen Freitag ab 20 Uhr läuft erstmalig im Programm bundesweit der „erste deutsche Spieleabend im Radio“. Spiele-Klassiker, die on Air umsetzbar sind, spielt Moderator Uwe Carsten mit den Hörern von Deutschlands größter Jukebox live im Radio. Zu gewinnen gibt es „Schwarzwaldtaler“, also Bonuspunkte für den Prämienshop. Die Show ist open end – gesendet wird, so lange die Hörer mitspielen. Schwarzwaldradio spielt seit über 3 Jahren Oldies der 60er bis 90er Jahre bundesweit auf DAB+, per Stream sind weltweit inzwischen viele Fans dabei. Schwarzwaldradio ist einer der wenigen Sender überhaupt, der ohne Berater und Beschränkung der Musikrotation arbeitet und seine Fans mit der breiten Musikauswahl und der Nähe zum Hörer überzeugt.

