Alles zu DAB+ auf dabplus.de – neue FAQs zum Digitalradio-Beschluss und neuer Download-Bereich für B2B

[Berlin] Dabplus.de, die zentrale Informationsplattform rund um den digitalen Radiostandard DAB+ in Deutschland, erweitert das Angebot um FAQs zum Digitalradio-Beschluss von Bund und Ländern und um einen vollkommen überarbeiteten Download-Bereich für B2B-Marktteilnehmer. Während die FAQs unter www.dabplus.de/tkg an Verbraucher gerichtet sind und sich mit der Umstellung des Geräteangebots im Handel ab Ende Dezember befassen, finden sich im B2B-Bereich kostenlose Downloads zur DAB+ Vermarktung für Hersteller und Handel sowie DAB+ Radiospots für Programmanbieter. Er ist unter www.dabplus.de/downloads verfügbar. Dabplus.de erhöht damit das Serviceangebot rechtzeitig vor dem Start von 16 neuen bundesweiten Programmen und der Umstellung auf Digitalradio im Handel. Experten erwarten eine weitere Marktbelebung beim digitalen Hörfunk in der zweiten Jahreshälfte.

