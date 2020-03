Messungen des DAB+-Empfangs im Auto

[Nürnberg] Die ARGE Rundfunk-Betriebstechnik in Nürnberg hat in mehreren Untersuchungen den DAB+ Empfang in verschiedenen Auto-Modellen getestet und hat dabei herausgefunden, dass es von Modell zu Modell erhebliche Empfangs-Unterschiede von DAB+ gibt. Ziel der Untersuchung war, den Höreindruck des Teilnehmers beim mobilen DAB+ Empfang wiederzugeben. So wurden keine Laboruntersuchungen durchgeführt, sondern die Empfangsqualität des Empfangssystems im Fahrzeug (Empfänger und Antenne) auf Teststrecken ermittelt. Für die Teststrecken wurden Frequenzen mit nur einem Sender gewählt und bewusst Strecken mit “schwierigen” Empfangsverhältnissen gesucht. Die Ergebnisse und das ganze Interview finden Sie hier.