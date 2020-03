Home Electronics Markt wächst 2019 um 0,6 Prozent

[Frankfurt/Nürnberg/Köln] Der Markt für Home Electronics-Produkte (HE), dargestellt im HEMIX, Home Electronics Market Index, ist im Gesamtjahr 2019 um 0,6 Prozent gewachsen und hat so ein Umsatzvolumen von 42,6 Milliarden Euro erreicht. „Der Umsatzzuwachs im Markt für Home Electronics-Produkte ist auf die positive Entwicklung der Produktsegmente privat genutzte IT-Produkte sowie Elektrogroß- und Kleingeräte zurückzuführen, während die klassische Unterhaltungselektronik und die privat genutzten Telekommunikationsprodukte insgesamt rückläufig waren“, konstatiert Hans-Joachim Kamp, Vorsitzender des Aufsichtsrats der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Frankfurt. Empfänger für Digitalradio (DAB+) verzeichneten in 2019 einen Stückzahlzuwachs um 6,6 Prozent auf 1,5 Millionen Geräte. Der Umsatz stieg dabei auf 219 Millionen Euro (+ 0,4 %).

