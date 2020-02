Von DAB+ bis TV-Sound: Kompakter Alleskönner für Designfans von Panasonic

[Hamburg] Morgens DAB+/UKW-Radio, nachmittags Streaming-Lautsprecher und abends Soundverstärker für den Fernseher: Mit dem SC-DM504 präsentiert Panasonic ein Micro HiFi System für Design- und Klangästheten. Dank kompakter Abmessungen von 40 x 12,7 x 21,9 Zentimetern findet das DM504 praktisch überall Platz: vom offenen Bücherregal bis zum Beistelltisch. Im DM504 steckt ein hölzerner Chassisaufbau, der Vibrationen und Nachhall minimiert. Er bildet den Rahmen für den natürlichen Sound mit 40 Watt (RMS). Für eine saubere Audioperformance ist ein volldigitaler LincsD-Amp Verstärker integriert. Zwei 8 Zentimeter Breitbandlautsprecher setzen die Signale in vollen Stereoklang mit ausbalancierten Mitten und klaren Obertönen um. Dazu sorgen zwei Bassreflexrohre in den niedrigen Frequenzen für Kraft und Wiedergabegenauigkeit. Um den Sound darüber hinaus den eigenen Vorlieben anzupassen, verfügt das SC-DM504 über sieben Equalizer-Einstellungen wie Heavy, Clear oder Vocal. Daneben ist das DM504 mit einem CD Spieler ausgestattet und spielt MP3-Sammlungen vom USB-Speicher. Für nicht-streamingfähige Musikplayer ist ein AUX-Eingang vorhanden. Über seinen optischen Eingang lässt sich das Stereo System zudem mit einem Fernseher verbinden und wird so zum TV-Soundsupporter. Eine mitgelieferte Fernbedienung erlaubt die komfortable Steuerung des Panasonic DM504. Das Micro HiFi System ist ab Frühjahr 2020 in schwarzer und weißer Ausführung für jeweils 249 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.

zur Pressemeldung