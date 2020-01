Mehrzweck-Streamer SANGEAN Fusion 600 mit DAB+

[Venlo] Das Fusion 600 (WFT-3) von SANGEAN vereint zeitgemäße Radionutzung und Musik-Streaming im Heimnetz unter einer Haube. So bietet das neu Modell lineares Radio-Hören von UKW, DAB+ und Internetsendern sowie das Streaming von Musikdateien über drahtlose und drahtgebundene Netzwerke. Unterstützung erhalten zudem sämtliche Geräte mit UPnP/DLNA an Bord. Computer und andere Datenträger lassen sich so ansteuern, private Sounddateien lassen sich im gesamten Heimnetz via WiFi oder LAN nahtlos streamen. Schnellen Zugriff auf Audio-Dateien bietet zudem der integrierte USB-Steckplatz, was die Zahl der Audioquellen zusätzlich erweitert. Über die UNDOK-App (iOS, Android) lassen sich ebenfalls Dateien problemlos streamen. Die App ermöglicht zudem die Konfiguration des Streamers. Der Fusion 600 unterstützt Spotify Connect und liefert dank seiner Webradio-Funktion Zugriff auf über 15.000 Webradio-Stationen weltweit sowie 200.000 informative Podcasts. Das 3,2 Zoll TFT-Farbdisplay ermöglicht nicht nur die leichte Navigation durch das schlüssig angelegte Menü. Es zeigt zudem Slideshows (DAB+), Album-Cover und Webradio-Stationslogos sowie die aktuelle Uhrzeit (NTP) und erforderliche Service-Daten an. Der Fusion 600 (WFT-3) ist erhältlich im gut sortierten Fachhandel sowie unter www.sangeanshop.eu zum UVP von 399,- Euro.

zur Pressemeldung