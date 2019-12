SANGEAN präsentiert autonomes Survival-Digitalradio

[Venlo] Ideal für Survival-Fans, Outdoor-Freunde, aber auch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS): Mit dem MMR-88 DAB präsentiert SANGEAN ein leistungsstarkes Survival-Digitalradio für den Outdoor-Einsatz. Es empfiehlt sich insbesondere als autonomes Notfallradio: Dank integriertem Dynamo sowie Solarzellen kann es unabhängig von der Stromversorgung aufgeladen werden. So lassen sich wichtige Infos per DAB+ oder UKW empfangen. Eine integrierte LED-Lampe hilft mit wählbaren Funktionen (stark, schwach, Blinklicht, SOS-Code) in Krisensituationen. Das robuste Gehäuse schützt zuverlässig beim Außeneinsatz, die Bedienfelder sind leicht zu steuern und liegen bestens geschützt eben in das Gehäuse eingelassen. Dank der Farbgebung im Signalton lässt sich das Digitalradio auch im unwegsamen Gelände leicht wiederfinden. Das MMR-88 DAB ist erhältlich im gut sortierten Fachhandel zum UVP von 129,- Euro erhältlich.

