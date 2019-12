BR startet DAB+ in Dettelbach, Kelheim, Kulmbach und Weißenburg

[München] Der Bayerische Rundfunk nimmt im Dezember vier weitere DAB+ Senderstandorte in Betrieb. Damit verbessert der BR den DAB+ Empfang der landesweiten und regionalen DAB+ Programme in verschiedenen bayerischen Gemeinden. In Dettelbach, Kulmbach und Kelheim startet das bayernweit empfangbare DAB+ Angebot am 13. Dezember auf Kanal 11 D. Voraussichtlich am 20. Dezember geht auch der Sender Weißenburg in Betrieb. Zusätzlich werden auch die Regionalangebote empfangbar sein: in Dettelbach auf Kanal 10 A, in Kulmbach auf Kanal 10 B und in Weißenburg auf Kanal 8C. Die Aufschaltung des Regionalkanals in Kelheim folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

