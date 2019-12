Drei neue Standorte für DAB+ im Norden

[Hamburg] Mit Hamburg-Moorfleet, Bispingen und Wilhelmshaven erweitert der NDR das Versorgungsgebiet für DAB+ im Norden. So bekommen Radiohörer zwischen Ahrensburg, Geesthacht und Trittau nun die NDR 1 Welle Nord jetzt in noch besserer Qualität. Der neue auf Schleswig-Holstein ausgerichtete DAB+ Sender in Hamburg-Moorfleet versorgt Barsbüttel, Oststeinbek, Glinde, Reinbek sowie die östlichen Teile Hamburgs. Auch in Stapelfeld, Braak, Siek und Großensee ist nun zusätzlich zum NDR Programmangebot aus Hamburg (mit NDR 90,3) die NDR 1 Welle Nord im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen. Der neue Sender in Wilhelmshaven sorgt dafür, dass die NDR Hörfunkprogramme in Varel, Bockhorn, Zetel, Sande, Schortens, Jever, Hooksiel und Wilhelmshaven nun auch im Haus über das moderne Digitalradio zu empfangen sind. Der neue DAB+ Sender in Bispingen schließt zugleich die Lücke in der Versorgung der A7 zwischen Egestorf und Bispingen. Zum Programmangebot des DAB+ Senders gehören die auch über UKW ausgestrahlten NDR Angebote wie NDR 1 Welle Nord, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Zusätzlich sind exklusiv im Digitalradio NDR Plus, NDR Blue und NDR Info Spezial zu hören.

