[Köln] Der Netzbetreiber Media Broadcast erweitert sein nationales DAB+-Netz im Kanal 5C um zwei weitere Standorte in Bayern. Am 29.10 geht der Sender in Oberammergau auf Sendung, gefolgt am 31.10 vom Untersberg. Zum Programmbouquet gehören die Stationen Absolut relax, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio DokDeb, ENERGY, ERF Plus, Klassik Radio, Radio BOB!, Radio Horeb, Schlagerparadies, Schwarzwaldradio und sunshine live.

