Neue Vereinsmitglieder für DAB+ in Deutschland

[Berlin] Der Verein Digitalradio Deutschland freut sich über neue Mitglieder. Mit SONY und Lenco begrüßt der Verein zwei sowohl namhafte als auch traditionsreiche Hersteller-Unternehmen. Mit ihren DAB+ Produkten unterstützen sie die digitale Transformation des Rundfunks. Das Digitalradio Büro Deutschland mit Sitz in Berlin ist eine Gemeinschaftsinitiative des Vereins Digitalradio Deutschland. Mitglieder sind die ARD, Deutschlandradio, private Radioveranstalter, Gerätehersteller und Netzbetreiber, die sich zum Ziel gesetzt haben, Digitalradio DAB+ in Deutschland zu etablieren. Das Digitalradio Büro informiert die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten und die Einführung von DAB+ in Deutschland. Der Zugang zum Digitalradio Deutschland e.V. steht allen Marktteilnehmern offen, die sich für DAB+ engagieren.