DAB+ Kanalwechsel in der Region Hannover

[Hamburg] Für Radiohörer im Raum Hannover hat sich am 24.10 die Frequenz für den Empfang der NDR Programme über Digitalradio DAB+ geändert. Die Ausstrahlung vom Sender Telemax in Hannover erfolgt nun im Block 7A (188,928 MHz) anstelle von 6D. Betroffen sind die DAB+ Hörer zwischen dem Steinhuder Meer und Peine sowie zwischen Schwarmstedt und Hildesheim. Sofern sich der DAB+ Empfänger nicht automatisch auf die neue Frequenz einstellt, müssen Hörer in den Regionen Barsinghausen, Wunstorf, Seelze, Garbsen, Neustadt a. Rübenberge, Scharmstedt, Celle, Langenhagen, Burgdorf, Lehrte, Laatzen und Hannover zum Empfang der NDR Programme einen Suchlauf durchführen. Der Frequenzwechsel in Hannover geht einher mit der Inbetriebnahme der DAB+ Sender Stadthagen und Alfeld im Block 7A, so dass der Großraum Hannover-Hildesheim-Minden zusammen mit dem Sender Sibbesse nun mit einer einheitlichen Frequenz versorgt wird.

