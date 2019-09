Frontier stellt neues Smart Radio Modul vor

[London] Frontier Smart Technologies präsentiert die neueste Version der Smart Radio Plattform Venice X – jetzt mit Amazon Music Unlimited. Venice X ist eine kostenoptimierte Lösung mit einer Fülle an Funktionen. Damit können Hersteller die wachsende Nachfrage nach dedizierten Audiogeräten für digitales Radio, Podcasts und Online-Musikdienste erfüllen – und das zu Massenmarktpreisen. Venice X vereint DAB+, FM, Internetradio und Bluetooth 4.2-Konnektivität in einer Plattform. Smart Radios bieten den Verbrauchern somit Zugang zu DAB-Radio, Tausenden von Internet-Radiosendern, Online-Musikdiensten wie Spotify und Podcasts aus der ganzen Welt. Durch die Kombination von Broadcast- und Internet-Anbindung in einem einzigen Gerät steht so ein spezielles Audioprodukt mit globaler Reichweite zur Verfügung.

