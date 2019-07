Neuer Kenwood Multimedia-Receiver mit integriertem WLAN-Modul bietet Wireless CarPlay und Android Wireless Mirroring

[Bad Vilbel] Smartphones spielen eine immer zentralere Rolle in der Kommunikation, der Nutzung von Medien und als Fernbedienung elektrischer Geräte und Systeme. Der neue digitale Kenwood-Moniceiver DMX8019DABS bietet nun erstmals die drahtlose Kommunikation zwischen Telefon und Autoradio. „Wireless CarPlay“ und „Android Wireless Mirroring“, so die Bezeichnungen der neuen Technologien, nutzen das im Kenwood-Radio integrierte WLAN-Modul, damit sich die Smartphones per Sprachsteuerung oder direkt über den 17,7 cm großen berührungsempfindlichen Monitor bedienen lassen. Radioprogramme empfängt der Receiver wahlweise analog oder digital per DAB+. Im seltenen Fall einer DAB-Empfangslücke sichert die „Seamless Blending“ Funktion eine unterbrechungsfreie Wiedergabe, indem das Radio automatisch vorübergehend auf den UKW-Empfang des eingestellten Senders umschaltet. Der UVP liegt bei 649 Euro.

