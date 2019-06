Zwei neue DAB+-Programme für Nürnberg

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2019 zwei neue DAB+-Angebote für Nürnberg genehmigt und entsprechende digitale Übertragungskapazitäten für jeweils zehn Jahre zugewiesen. Das Programm „N90…4 beat“ legt seinen Fokus auf das Genre Hip Hop und stellt damit eine Neuerung für Nürnberg dar. „Pirate Radio“, das zuletzt als Webradio des Funkhauses Nürnberg zu hören war, richtet sich mit einem 24-Stunden-Nonstop-Musikprogramm mit Spezialisierung auf Indie, Grunge und Alternative Rock an eine junge Zielgruppe. Beide Programme unterscheiden sich durch ihr Musikprogramm von den vorhandenen Hörfunkangeboten in Nürnberg und stellen so einen Beitrag zu mehr Programmvielfalt dar. Eine Auswahlentscheidung war nicht erforderlich.

