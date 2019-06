Medienrat verlängert Kapazitäten für Radio Primaton im DAB+-Netz Unterfranken

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2019 die digital-terrestrischen Kapazitäten für die in der Anbietergemeinschaft Schweinfurter Rundfunk GmbH & Co. Studiobetriebs-KG zusammengeschlossenen Anbieter („Radio Primaton“) im DAB+-Netz Unterfranken um zehn Jahre verlängert. Die Anbieterin gestaltet mit Radio Primaton ein professionelles Programm, das seine Hörer mit aktuellen lokalen und überregionalen Informationen versorgt und zugleich unterhält, so der BLM-Medienrat. Das Wortprogramm zeichnet sich durch hohe Lokalität und professionelle Aufbereitung von Themen aus. Während alle bestehenden Genehmigungen seit Juli 2016 entfristet sind, ist die Zuweisung von Übertragungskapazitäten befristet, so dass hier eine neue Entscheidung zu treffen war. Da im DAB-Versorgungsgebiet Unterfranken sechs Monate vor Ablauf des Zuweisungszeitraums keine Interessensbekundungen vorlagen, hatte die Landeszentrale von einer öffentlichen Ausschreibung der Kapazitäten absehen können.

