Österreich gibt Gas bei DAB+ und EWF

[Erlangen] Am 28. Mai 2019 fiel in Österreich der Startschuss für den überregionalen Sendebetrieb von DAB+. Im Großraum Wien, wo das digital-terrestrische Radio bereits im April 2018 nach dreijährigem Test offiziell auf Sendung gegangen ist, wird demnächst die vom Fraunhofer IIS mitentwickelte „Emergency Warning Functionality“ (EWF) das Angebot ergänzen. EWF-fähige Digitalradios geben bei Alarm ein Warnsignal von sich. Dann schalten sie automatisch auf das Notprogramm um und informieren über Ursachen, sowie zu treffende Maßnahmen für den aktuellen Katastrophenfall. Die Meldungen werden dabei sowohl als kurze, prägnante Audiodurchsagen, als auch in ausführlicher Textform in mehreren Sprachen via Journaline am Display des digitalen Radiogerätes zur Verfügung gestellt.

