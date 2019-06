Medienrat genehmigt zwei neue DAB+-Programme im Voralpenland

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 6. Juni 2019 zwei neue DAB+-Angebote im Voralpenland genehmigt und entsprechende digitale Übertragungskapazitäten für jeweils zehn Jahre zugewiesen. „Alpin FM“, ein regionaler Programmverbund der lokalen Anbieter Radio Oberland, Radio Alpenwelle, Funkhaus Rosenheim und Bayernwelle, wird ein besonderes Musikformat für die Voralpenregion und einen hohen Anteil an regionalen Inhalten bieten. Die zweite Lizenz geht an „Radio BUH“, das bereits seit 2015 als Webradio verbreitet wird, präsentiert ein engagiertes, abwechslungsreiches und lokales Programm, das gemeinsam von professionellen Redakteuren und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern hergestellt wird. Auf die Ausschreibung der Landeszentrale für zwei DAB-Kapazitäten im regionalen DAB+-Versorgungsgebiet Voralpenland hatten sich außerdem noch „TOP FM plus“, das „Münchner Kirchenradio“ und „Radio Lora“ form- und fristgerecht beworben – ein Signal für die zunehmende Attraktivität von DAB+ auch im regionalen Bereich. „Alpin FM“ und „Radio BUH“ wurde der Vorrang gegeben, weil es beide Programmangebote so noch nicht im Voralpenland gibt. Gerade aufgrund ihrer speziellen Regionalisierung stellen sie mit Blick auf die Vielfalt eine Bereicherung dar, begründete der Medienrat seine Auswahlentscheidung.

