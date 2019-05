Aqipa übernimmt die europaweite Distribution für Pure

[Kundl] Die Aqipa GmbH kündigt die Erweiterung ihrer Zusammenarbeit mit Pure International Ltd. an. Als international anerkannter Value-Added-Distributor im Bereich Unterhaltungselektronik wird Aqipa seine derzeitige Vertriebsverantwortung für die renommierte Digitalradio-Marke auf den gesamteuropäischen Raum ausdehnen und infolgedessen für deren Vertrieb, Channel-Marketing und Distribution in ganz Europa verantwortlich zeichnen. Christian Trapl, CEO von Aqipa, kommentiert die Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem bestehenden Partner: „Es freut uns sehr, dass Pure uns nun auch als exklusiven Vertriebspartner für ganz Europa ausgewählt hat. Durch diese Vereinbarung können wir einerseits das Markenportfolio der Aqipa international weiter ausbauen – und gleichzeitig die Marktposition von Pure in Europa stärken. Unsere Premium-Services und innovativen IT-Systeme werden den Vertrieb, die Distribution und das Channel-Marketing für die hochwertigen Audio-Lösungen von Pure weiter vorantreiben und so dabei helfen, die Markenbekanntheit dieser großartigen britischen Marke zu steigern.“

