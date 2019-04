Besser „Made in Germany“: neue DAB+ Radios von TechniSat

[Daun] Mit dem DIGITRADIO 2 (UVP 79,99 €), DIGITRADIO 2 S (UVP 99,99 €) und DIGITRADIO 3 (UVP 229,99 €) bringt TechniSat drei neue Modelle auf den Markt – entwickelt in Dresden und gefertigt in Schöneck. Im Jahr 2017 wurde mit dem DIGITRADIO 1 das erste von TechniSat im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden eigenentwickelte DAB+ Digitalradio in Schöneck produziert. Seitdem hat TechniSat weitere drei Modelle „Made in Germany“ sowie zahlreiche Sondereditionen des DIGITRADIO 1 auf den Markt gebracht. Bei den neuen Modellen handelt es sich um die mobilen Radios DIGITRADIO 2, DIGITRADIO 2 S sowie das stationäre High-End-Gerät DIGITRADIO 3 mit CD-Player. Mit dem Ausbau des Digitalradio-Sortiments „Made in Germany“ setzt TechniSat ein klares Statement zur Radiodigitalisierung.

