Erweiterung der DAB+-Kapazitäten für Radio Schwabmünchen

[München] Der Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat in seiner Sitzung am 11. April 2019 beschlossen, dem DAB+-Programm Radio Schwabmünchen der WarenZeichen Medien UG eine zusätzliche digitale Datenkapazität von 60 CU für das Versorgungsgebiet Allgäu 8B zuzuweisen. Bereits in seiner Sitzung vom Juli vergangenen Jahres war dem Anbieter die Verbreitung des Programms im DAB-Versorgungsgebiet Augsburg 9C genehmigt worden. Bei dieser Erweiterung der Zuweisung handelt es sich um eine Interimslösung, da im Moment aus technischen Gründen keine flächendeckende DAB+-Versorgung für die Stadt Schwabmünchen besteht. Das Programm kann zwar mobil, aber nicht in den Gebäuden der Stadt empfangen werden – was zu erheblichen Nachteilen bei der Vermarktung des Hörfunkprogramms führt. Aus diesem Grund soll die temporäre DAB-Verbreitung des Programms über das DAB-Netz Allgäu 8B die technischen Defizite für Radio Schwabmünchen im Bereich der Stadt Schwabmünchen ausgleichen, damit die Hörerinnen und Hörer in Schwabmünchen das Programm Radio Schwabmünchen auch Zuhause terrestrisch empfangen können. Die Aufschaltung auf das DAB-Netz Allgäu 8B soll mit der im Mai 2019 vorgesehenen Netzerweiterung um den Standort Markt Wald erfolgen. Mit der geplanten Netzerweiterung für das DAB-Netz Augsburg 9C um den Standort Markt Wald im Jahr 2020 soll die Zuweisung für Radio Schwabmünchen für das DAB-Netz Allgäu 8B dann wieder entfallen.

